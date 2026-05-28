南太湖の若者起業プラットフォーム構築で特色ある文化観光発展をサポート　浙江省湖州

浙江省湖州市呉興高新（ハイテク）区幻溇村は、数年前から、南太湖に隣接している生態と地理的な優位性、そして浙江省湖州市周辺に古代から伝わる水利システムとその流域の文化である「溇港文化」という文化的背景を活かし、若者向け起業プラットフォームに立脚して、茶文化空間・屋外キャンプ場・特色豊かな飲食・親子の触れ合いなどのユニークな文化観光業態を構築してきた。新華網が伝えた。

地元政府当局は、入居する青年企業家を対象として、経営場所のデザインや家賃減免といった政策・資金面での支援を実施し、衣・食・住・交通・観光・買物・娯楽が一体となった南太湖独自の文化観光シーンを創出している。これにより、「食事をするだけ」から「終日滞在する」へと消費シーンが絶えず拡大し、若者の起業のための優良なプラットフォームを構築したほか、現地の特色ある文化観光消費を牽引すると同時に地元住民の雇用も創出するなど、多方面において共存共栄効果を上げている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月28日