中国商務部「中国と欧州は貿易投資協議メカニズムの構築を検討」

商務部（省）の報道官は5月30日、欧州委員会が対中関係をめぐる議論を行ったことに関する記者からの質問に答える中で、「中国と欧州の間の意思疎通チャンネルは開かれており、双方は貿易投資協議メカニズムの構築について検討しているところだ。今後、関連の対話も展開していく」と述べた。

同報道官は、「中国は欧州の対中関係に関する議論に注目している。双方は平等・互恵・ウィンウィンの関係にある重要な経済貿易パートナーだ。欧州側が世界貿易機関（WTO）のルールを守り、自由貿易と公平な競争を堅持し、保護主義と一国主義に断固反対することを望む」と述べた。

また同報道官は、「欧州と中国が向き合って進み、双方の指導者の共通認識を共に実践し、対話と協議を通じて意見の相違や摩擦を適切に処理し、中欧経済貿易関係の安定した健全な発展を推進することを望む。欧州側がかたくなな態度で一方的に新たな貿易ツールを打ち出し差別的な規制措置を取るなら、中国側は断固として対抗措置を取り、有効な措置によって自国の利益を守り抜く」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月1日