中国海警局「日比に中国の主権と権益を侵害する違法行動の即時停止を促す」

中国海警局の姜略報道官は1日、「中国海警局の『岱山』艦編隊は1日、中国の台湾島東方海域において、法に則り法執行巡視活動を実施した。これは、日本とフィリピンが一方的に中国の台湾島東方海域の境界画定交渉の開始を発表し、中国の領土主権及び海洋権益を著しく侵害したことに対して講じた必要な措置だ。我々は日本とフィリピンに対し、中国の主権と権益を侵害するあらゆる違法な行動を直ちに停止するよう促す。中国海警局は関係海域の管理・コントロールを強化し続け、実際の行動によって国家の領土主権及び海洋権益を断固として守っていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月2日