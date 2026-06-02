中米が海上軍事安全協議メカニズム作業部会を開催

中米両軍は5月28日から29日にかけて、米国ハワイで、2026年度の中米海上軍事安全協議メカニズムの作業部会を開いた。

双方は「中米の建設的な戦略的安定関係の構築」に関する重要な共通認識を指針とし、平等と尊重を基礎に、現在の中米間の海空安全情勢について率直かつ建設的な意見交換を行った。また、2025年の会合以降の「中米海空遭遇時安全行動規範」の実施状況を評価し、中米間の海上軍事安全問題を改善するための措置について協議した。

双方は、両軍間の有効な意思疎通と交流の実施は、最前線部隊のよりプロフェッショナルな任務遂行、相互理解の増進、誤解や誤った判断の回避に資するとの認識で一致した。これと同時に、中国側は航行及び上空飛行の自由を名目に中国の主権と安全を脅かすいかなる行為にも断固として反対し、中国に対するいかなる主権侵害と挑発行為、接近偵察・妨害活動にも反対し、引き続き法規に則り、国家の領土主権と海洋権益を断固として守り、地域の平和と繁栄を維持していくとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月2日