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習近平国家主席とトランプ米大統領が中南海で会談

人民網日本語版　2026年05月15日15:46
習近平国家主席とトランプ米大統領が中南海で会談

習近平国家主席は15日午前、トランプ米大統領と中南海で会談した。新華社が伝えた。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年5月15日

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