習近平国家主席が「中米青年友情の旅」に参加した両国の学生に返信

習近平国家主席は23日、「青い海を共に航海：中米青年友情の旅」に参加した中米両国の学生からの手紙に返信した。新華社が伝えた。

習主席は「両国の学生が『中米青年友誼号』に搭乗し、忘れがたい友情の旅を共に経験したことを知り、嬉しく思う。中米友好の物語は人々によって紡がれ、中米関係の未来は青年によって創られる。2023年11月に私が『5年間で5万人の米国の青少年を中国での交流・学習に招待する』ことを提唱して以来、すでに5万人を超える米国の青少年が中国を訪問し、目標は2年半前倒しで達成された。往来と交流の中で、中米両国の青少年は互いに歩み寄り、相互理解を深め、深い友情を結び、両国民の友好交流に新たな章を書き記した」と指摘。

「青少年は最も活気に満ち、最も夢に溢れており、中米関係の未来と希望であり、世界の未来と希望でもある。より多くの中米の青少年が両国の友好事業のバトンを受け継ぎ、互いに学び合い、共に進歩し、太平洋を跨ぐ『友情の使者』となり、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展に新たな貢献を果たすことを期待している」とした。

これに先立ち、「青い海を共に航海：中米青年友情の旅」に参加した中米両国の学生が習主席に手紙を送り、「5年間で5万人」のイニシアティブが両国の青少年の学習・交流に貴重な機会を提供したことへの感謝を伝えていた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月29日