中国製ロボットが世界で大活躍　価格競争型から価値型の海外進出へ

日本・東京の羽田空港では、高さ130センチメートル、重量35キログラムの人型ロボットが大型ジェット旅客機の下で荷物を輸送ベルトに乗せる作業を担当していた。作業を終えると、近くにいる「人間の同僚」に手を振ってきちんと挨拶することも忘れない見事な働きぶりを見せていた。

GMOというロゴ入りの青いベストを着たこのロボットは、中国の国産ロボット企業である宇樹科技股份有限公司（Unitree）が製造したもので、日本航空（JAL）と日本のGMO AI＆ロボティクス商事株式会社が共同で「雇用」した地上勤務担当の「新人社員」だ。今年5月から、広東省深セン市に本社を置く人型ロボット企業の優必選科技股份有限公司（UBTECH）のサービス用人型ロボット「Walker E」とともに、機体の牽引、貨物用コンテナの積み卸しといった強度の高い作業を担い始め、現場の労働力不足問題の解決を目指している。

中国製ロボットが海外で活躍するのはこれが初めてではない。北京賽迪と中国電子報が共同で発表した報告書によると、2025年に中国人型ロボット完成品の出荷台数は約1万4400台に上り、同製品の世界総出荷台数の84.7％を占め、市場規模も50％を占めた。

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中国製ロボットは25年から海外進出の爆発的発展期に入った。人型ロボットの分野だけでなく、産業用ロボットの輸出も同年は48.7％増加した。海外進出の波は今年もさらに続き、税関がまとめたデータによると、26年に税関分類として新たに追加されたロボット掃除機は、第1四半期（1-3月）の輸出額が77億5000万元（1元は約23.6円）に達し、ロボット輸出総額の68.5％を占め、ロボット輸出の絶対的な主力になった。これはつまり、世界で販売されるロボット掃除機10台のうち6台以上は中国製だということを意味する。

雲跡科技イノベーションセンターの海外責任者の李志偉氏は取材に対し、「中国ロボット産業は新エネルギー自動車とは異なるグローバル化の道を歩み出した。低価格路線の『内巻（閉鎖的な環境で内部の激しい競争に巻き込まれる状況）競争』ではなく、産業チェーン全体にわたる優位性、製品とサービスからなる総合的輸出をよりどころとして、ロボットメーカーは『価値型の海外進出』という新たなモデルを切り開いた。さらに新たな海外進出のルールの下では、技術は単なる入場券に過ぎない。『売れる』から『定着できる』への転換が重要であり、後半戦ではコンプライアンス、市場からの信頼、製品の信頼性といった次なる挑戦に直面することになる」と述べた。

また李氏は、「将来のロボット製品が低価格競争から脱却するには、より高い標準の壁を築くことが必要だ。例を挙げると、エレベーター制御などの難題を含め、トップ企業は接続・連携標準の国際化に積極的に関与し、『メイド・イン・チャイナ』を単純な製品の輸出から、システム能力のグローバルな共同構築へと推し進めようとしている」と説明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月2日