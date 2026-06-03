黒竜江省の大学30校の教職員・学生が多様なAI応用の競技で対戦

5月31日、第28回中国ロボットおよび人工知能（AI）大会黒竜江地区大会・第9回黒竜江省ロボット・AI大会のオフライン決勝が、哈爾浜（ハルビン）石油学院で開幕した。黒竜江省の哈爾浜工業大学、哈爾浜工程大学、東北林業大学、東北農業大学など30校の大学から448チーム、1700人以上の教職員・学生が参加し、会場で競技に挑み、科学技術イノベーションの祭典が盛り上がりを見せた。東北林業大学から参加した李家棟さんは、「私たちが参加したのは全地形協調ロボット競技で、作品は主に物体の拾い上げと選別を行う。将来的には、この技術をごみの分別分野に応用したいと思っている」と語った。中国新聞網が伝えた。

競技会場の様子（撮影・郭鑫）。

オフライン決勝は、イノベーション競技、応用競技、チャレンジ競技の3つの主要カテゴリーが設けられ、具体的にはAIイノベーション競技、ロボットダンス競技、スマート生産ライン応用シナリオ、全地形協調ロボットなどが行われた。会場では、複数の大学のロボットが漢服を身にまとい、抱拳礼を行い、太極拳を披露するなど、独特な「中国風ダンス」で会場を盛り上げた。哈爾浜師範大学地理科学学院から参加した李思燁さんは、「私たちのロボットダンスは名画『千里江山図』に着想を得ており、設計には太極の要素を取り入れ、調和と美しさを兼ね備えている」とした。

「中国風ダンス」を披露するロボット（撮影・郭鑫）。

中国機電一体化技術応用協会ロボット・AI教育分会副理事長の王巍氏は、「今大会はスマート農業、氷雪科学技術、産業インテリジェンスなどの分野に焦点を当て、産学研（企業・大学・研究機関）の一層の融合を促進したい」とした。哈爾浜石油学院の王義寧学長も、「当学院では『スマート設備・システム』や『スマート科学技術』などの新工学学科を新設し、大会を通じて学びを促進し、人材を誘致し、より多くの若手科学技術人材が黒竜江の地でイノベーション実践を根付かせることを目指している」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月3日