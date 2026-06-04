鉄道旅客輸送の全体的機能の向上に取り組む江西省南昌市
人民網日本語版 2026年06月04日15:39
江西省南昌市南昌県にある滬昆（上海-昆明）高速鉄道の南昌贛江特大橋を高速鉄道列車や特急列車が通過する様子をこのほど撮影した。人民網が伝えた。
南昌市は、ここ数年、鉄道旅客輸送の全体的機能の向上に取り組んでおり、主要幹線における輸送力のボトルネックや複合一貫輸送の切断点といった問題を解消し、ハブの配置や構造を最適化・改善して、総合的な立体交通網の構築を加速させてきた。また、重要な時期や節目には、観光客・帰省客・学生の流れを最適化することで、乗客の迅速かつ効率的な観光・外出ニーズに対応し、南昌市を江西省全体の観光中心都市、そして国内において重要な観光地、世界的にも有名な観光地にすることに寄与してきた。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年6月4日
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