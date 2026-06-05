ウルグアイが中国国民に対しビザ免除の実施を発表

6月4日、首都モンテビデオの在ウルグアイ中国大使館で開催されたイベントでスピーチを行うマリオ・ルベッキン外務大臣。

ウルグアイのマリオ・ルベッキン外務大臣は今月4日、首都モンテビデオで開催されたイベントにおいて、同国は中国の一般旅券所持者を対象に、ビザ免除措置を実施することを発表した。新華社が伝えた。

ルベッキン外務大臣は、「ウルグアイにとって中国は重要な観光客の送り出し国。ビザ免除措置実施後、ウルグアイに来て、その風土や人情を肌で感じる中国人観光客がどんどん増えることを願っている」とした。

ウルグアイのパブロ・メノニ観光大臣は取材に対して、「ウルグアイには多様な文化や美しい自然の景色、世界的にも有名なワイン、牛肉といったグルメがある。中国人観光客の来訪を歓迎する」と語った。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月5日