中欧班列「東ルート」、今年の運行本数が3千本を突破

食用油や自動車用タイヤ、アルミニウム地金などの貨物を満載した55両編成の国際定期貨物列車「中欧班列」（復路）が6月6日、内蒙古（内モンゴル）自治区の満洲里鉄道通関地から入国し、湖北省武漢市の呉家山駅へと向かった。年初から中欧班列「東ルート」を通行した列車はすでに3千本を突破している。

中欧班列「東ルート」は、満洲里・綏芬河（黒竜江省）・同江北（黒竜江省）の3大鉄道通関地で構成されており、安定した27本の運行路線が形成されている。ポーランド・ドイツ・オランダなど14ヶ国と繋がり、国内の長沙（湖南省）・鄭州（河南省）・成都（四川省）など60数都市を結んでいる。統計データによると、今年1月から4月まで、中欧班列「東ルート」の累計運行本数は全国総数の32.1％を占め、うち復路の運行本数は全国の復路総数の41.1％を占めた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月8日