習近平総書記、金正恩総書記主催の歓迎レセプションに出席

習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛夫人は朝鮮首都の平壌市内にある木蘭館で現地時間6月8日夜、朝鮮労働党総書記・国務委員長の金正恩氏が主催する歓迎レセプションに出席した。

レセプション会場では習総書記と金総書記がそれぞれあいさつを行った。

習総書記は、「今年は『中朝友好協力相互援助条約』締結65周年に当たる。中朝関係は新たな歴史の出発点に立っている。今回の訪問で、金総書記と重要な共通認識に達した。我々は社会主義の将来と運命という戦略的な高みから時代の潮流を把握し、両国人民の共通の願いに沿い、ハイレベル交流を強化し、戦略的な意思疎通を深め、実務協力を拡大し、民心のつながりを増進し、中朝関係の高いレベルの発展を推進し、両国の社会主義事業のより輝かしい未来を共に切り開いていくことで一致した」と述べた。

金総書記は自国の党と政府、人民を代表して、習総書記の訪問に対して歓迎の意を表した。金総書記は「私と習総書記は9カ月ぶりに再び会談し、新たな情勢変化に対応して、新たな時代の意義を備えた朝中関係をさらに推進することで重要な共通認識に達した。また、ともに関心を持つ国際および地域の問題について幅広く意見を交換した。このことは、深い歴史と伝統を持つ朝中友好関係の一層の発展を加速させ、地域と世界の平和と安定に貢献するものと確信する」と述べた。

CGTN Japanese より 2026年6月9日