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習総書記、朝鮮訪問を開始

人民網日本語版　2026年06月08日13:37
習総書記、朝鮮訪問を開始

習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席が現地時間6月8日昼ごろ、平壌に到着し、朝鮮に対する公式訪問を始めた。

CGTN Japanese より 2026年6月8日

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