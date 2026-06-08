ホーム
新着
経済
社会
政治
カルチャー
科学
写真
動画
中日
企画集
日本CH
過去記事
多言語
中国語
英語
ロシア語
フランス語
スペイン語
アラビア語
韓国語
ドイツ語
ポルトガル語
スワヒリ語
イタリア語
カザフ語
タイ語
マレーシア語
ギリシア語
ベトナム語
ウルドゥー語
ヒンディー語
ホーム
新着
経済
経済関連データ
小都市・大産業
中国経済ウォッチ
経済・産業最前線
丸わかり！中国キーワード
社会
週間時事用語
健康知恵袋
初めての中国
政治
評論
人民日報の主要ニュース
人民日報鍾声国際論評
中国共産党のニュース
人民日報コラム「和音」
外交部の記者会見
カルチャー
マドコレ
ぶらり北京
科学
資源・環境
宇宙開発
中国の最新技術
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
人民網日本語版
>>
政治
習総書記、朝鮮訪問を開始
人民網日本語版
2026年06月08日13:37
習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席が現地時間6月8日昼ごろ、平壌に到着し、朝鮮に対する公式訪問を始めた。
CGTN Japanese より 2026年6月8日
1
2
3
4
次ページ
注目フォトニュース
中国国民党の鄭麗文主席が上海到着、大陸部訪問日程を開始
王毅氏がパキスタンのダール副首相兼外相と会談、5項目のイニシアティブを共同発表
南部戦区が中国の黄岩島の領海・領空及び周辺区域で戦闘即応パトロール
外交部「古屋圭司衆議院議員に対し状況に応じてあらゆる必要な措置を取る」
関連記事
習総書記、北京を出発して朝鮮への公式訪問に向かう
習近平総書記が第1回党大会記念館・南湖革命記念館の少年先鋒隊「紅領巾解説員」を激励
習近平総書記、中国国民党の鄭麗文主席と会見
習近平総書記、朝鮮を公式訪問へ
習近平総書記が「義烏の発展経験」をさらに総括し活用するよう指示
習近平総書記が基礎研究強化座談会で重要談話
新時代の青年への習近平総書記のメッセージ
習近平総書記、中国青年五四奨章および新時代青年先鋒賞受賞者代表に返信
習近平総書記が交通大学4校の全教員・学生に返信
習近平総書記がサービス業の発展について重要指示
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn