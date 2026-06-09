わずか2分で自動車の「強靱な骨格」を鋳造

高温の溶融アルミニウムを金型に注入し、1万トン級のプレス機が瞬時に金型を締めると、わずか2分で大型の自動車構造部品が高精度に成形される。人民網の取材チームはこのほど、東風汽車のギガキャスト工場を訪れ、自動車製造が「数百点の部品を溶接・組立する方式」から「一体成形方式」へと進化する技術革新を間近で体感した。

工場内では、1万トンと1万6000トンの超大型ダイカスト設備2基が整然と稼働しており、業界をリードする世界最大規模のギガキャスト生産ラインを構成している。東風汽車研究開発総院の先進材料・プロセス技術責任者である斉葉龍氏は、「2025年に完成し稼働を開始したこのギガキャスト工場は、『嵐図』の雲峰工場に隣接し、『工場内工場』という特徴的な協同生産モデルを形成している。製品は主に嵐図、猛士、奕派など東風汽車傘下の完成車ブランドに供給されている」と説明。

ギガキャスト工場で稼働するロボットアーム。撮影・郭驥

斉氏によると、5月30日に発表した新型車では、ギガキャストのバッテリーケースがすでに量産化されている。従来は100点以上の独立部品で構成されていたものを単一部品へ統合した。従来数時間を要していた製造工程は、現在ではわずか2～3分で完了し、生産効率は100倍に飛躍的に向上した」。ギガキャスト工法では、わずか1組の金型のみで部品を成形できるため、金型開発、作業台設置、人的資源投入及び工場間物流コストを大幅に削減できる。これにより生産工程は一層簡素化され、効率的になる。

効率の革新に加え、この技術はグリーン・低炭素、車両性能、安全性・耐久性、コスト削減等の面でも全面的なブレイクスルーを実現している。統計によれば、従来の溶接組立工法と比較して、ギガキャスト工法を採用した場合、自動車のリアフロア部分の重量を20％削減できるほか、車体のねじり剛性は5％以上向上する。これにより車体の安全性と構造安定性が強化されるだけでなく、車両全体のエネルギー消費を効果的に抑制し、新エネルギー車の航続距離を延ばすことができる。

ギガキャスト工場。撮影・郭驥

斉氏は、「ギガキャスト技術が徐々に普及し、産業チェーンの成熟が続くにつれて、技術コストの分散化が着実に進んでいる。さらに車両軽量化政策とも相まって、完成車の軽量化による経済的メリットは今後さらに顕著になるだろう」と語る。

時速30km/hでの中速衝突における修理容易性および車内性能の試験。撮影・郭婷婷

このギガキャスト工場の第1期プロジェクトでは年間20万点の軽量化自動車部品が生産可能だ。今後さらに4本の生産ラインを増設する計画であり、全面稼働後の総生産能力は年間60万点に達し、新エネルギー車のスマート製造の高度化を継続的に後押ししていく。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月9日