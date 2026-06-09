世界初の630℃級2段再熱100万kW発電ユニットが商業運転開始

中国大唐集団が建設した世界初の630℃級2段再熱超々臨界100万キロワット（kW）級石炭火力発電ユニットである「大唐山東鄆城630℃国家電力実証プロジェクト」1号機が6月8日、168時間の最大負荷試運転を順調に完了し、正式に商業運転を開始した。これは中国のクリーンかつ高効率な石炭火力発電産業の発展に新たな原動力をもたらしている。

大唐鄆城国家電力実証プロジェクト現場の空撮写真。 画像出典：中国大唐集団

石炭火力発電分野では、発電ユニットの主要パラメータが熱効率を左右し、発電の経済性を向上させる中核的な要素となる。現在、中国国内で運転中の一般的な100万kW級石炭火力発電ユニットの発電熱効率はおおむね49％前後にとどまっている。大唐鄆城プロジェクトは、運転パラメータの向上、システム構造の最適化、主要材料の高度化などを通じて、従来の石炭火力発電の効率上限を突破した。設計発電熱効率は50.05％に達し、主蒸気圧力は35.5メガパスカル（MPa）、再熱蒸気温度は631℃まで引き上げられた。発電端石炭消費量は256.28グラム／キロワット時（kWh）に低減され、世界の石炭火力発電分野で初めて熱効率50％超を実現した画期的なプロジェクトとなった。

新技術や新工法の導入により、同プロジェクトの設備国産化率は98.89％に達している。発電ユニットが最大負荷運転時において、一般的な100万kW級ユニットと比べて、2基合計で年間20万8000トンの標準石炭を節約でき、二酸化炭素排出量を54万トン削減できる。節約された石炭を発電に用いた場合、25万世帯の年間電力需要を満たすことが可能であり、グリーン・低炭素化とエネルギー安定供給という二重の価値を実現している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月9日