AI業界で求人爆増！FDEとはどんな職業？

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人工知能（AI）は、年俸100万元（1元は約23.7円）の新しい職業を生み出した。関連プラットフォームのデータを見ると、過去2年間で、「FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）」の求人数が42倍増と大幅に増加した。FDEは、顧客の現場に配置され、AIなどを用いた仕組みを最前線で使える形に実装するエンジニアのことだ。SNSでは、多くのネットユーザーから「FDEはAI業界で一番人気の職業」との声が上がっている。

求人プラットフォームで大手企業の求人情報を見ると、FDEの年収は100万元を超える場合もある。

ビジネス特化型SNSのリンクトインが2026年1月に発表したグローバル労働力市場情勢インサイト報告によると、過去2年間に企業が新たに増やしたAI関連の求人枠は少なくとも130万人を超え、これにはデータアノテーター、AIエンジニア、FDEなどが含まれる。こうした職種は5年前にはなかったものだが、今ではデジタル経済に不可欠の要素となった。なかでもFDEの求人数は2023年から25年までの間に43倍に増加し、AIエンジニアも14倍に増加した。

猟聘やBOSS直聘などの求人プラットフォームを見ると、字節跳動（バイトダンス）やアントデジタルテクノロジーといった企業がFDE人材を求めていることがわかる。

バイトダンスの求める「豆包大規模AIモデルFDE」には3万5000元～7万元の月収が提示され、年間で15ヶ月分の給与が支払われる。つまり、年収は最高で105万元ということになる。アントの求める「B2B（企業間取引）FDE」には4万元～6万元の月収が提示され、年間で15ヶ月分の給与が支払われる。北京智譜華章科技有限公司（Zhipu AI）が求める「FDE責任者」には6万～8万元の月収が提示されている。

求人プラットフォームのスクリーンショット

ただ、高額の年収が目を引くものの、取材に答えた関係者の話では、中国国内の年収が100万元に達するFDE求人はトップレベルのコア人材に集中しており、これは業界の平均水準ではないという。

上海市のAI企業で働く90後（1990年代生まれ）の頼駿騁さん（仮名）の話によると、勤めている会社では、下位職級のFDEの月収は2万元から3万元ほどで、上位職級のFDEは年俸制が基本で、40万元以上の人が多いという。

それでは、FDEとはどんな仕事をする職業なのだろうか。

広東省深セン市在住のLawtedさん（仮名）は以前、大手テクノロジー企業でプログラマーを務めていた。少し前にある物流企業からAIを活用した業務フロー改善のサポートを依頼されたことをきっかけに、勤務先を辞めて起業し、FDEになった。

Lawtedさんは、「依頼元企業の仕事の様子を見ると、毎日同じことを繰り返していた。顧客からPDFが送られてくると、伝票番号と送付先・送付元などの情報を手動でエクセルに打ち込んでいた。40人から50人の社員がいて、そのうち20～30人がこの作業を繰り返していた」と当時の状況を振り返った。

そこでLawtedさんは、AIプログラミングツールを利用してデモンストレーション版ソフトウェアを作成。すると、それまで人が数分かけて行っていたPDFの処理作業を、AIがわずか数秒で解析まで済ませるようになった。Lawtedさんは、「このように効率が向上したのを見て、その物流企業はすぐに自分と基本合意を結んだ」と話す。

米国・ロサンゼルスで働くYashaさんは、「FDEは特殊なプログラマー。この仕事は製品の特定の機能モジュールの開発を担当するわけではないが、製品全体の7割程度を理解していなければならない。この理解に基づいて顧客に直接対応し、顧客の業務フローやデータ構造を深く理解し、最終的に製品を顧客の業務に適合させ、実際に導入して使える状態にする」と説明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月10日