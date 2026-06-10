衛星の2基同時打ち上げ　キャリアロケット「朱雀2号改良型遥6」の打ち上げ成功

藍箭航天（LandSpace）が開発したキャリアロケット「朱雀2号改良型遥6」が北京時間6月9日午後4時23分、東風商業宇宙イノベーション試験エリアから打ち上げられ、搭載していた「千帆DTC01衛星」と「中国移動02衛星」は予定軌道に投入され、飛行試験ミッションが無事成功したことが、同社への取材で分かった。中国新聞社が伝えた。

6月9日、キャリアロケット「朱雀2号改良型遥6」は東風商業宇宙イノベーション試験エリアから打ち上げに成功した。撮影・王衡

同ロケットは直径3.35メートル、フェアリング最大直径4.2メートルで、低軌道への打ち上げ能力は6トン、500キロメートル太陽同期軌道への打ち上げ能力は4トンを備えており、中国で運用中の液体酸素・メタン推進中型キャリアロケットの主力機種であり、従来型衛星の複数同時打上げや、フラットパネル型衛星による高頻度なコンステレーション構築などの需要に柔軟に対応できる。また、再使用型キャリアロケット「朱雀3号」と組み合わせた打ち上げサービスも提供可能だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月10日