王毅氏「グローバル・ガバナンスフォーラムを中国・雄安で開催へ」

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は現地時間26日、国連安保理ハイレベル会合の議長を務めた後、報道陣向けに談話を発表した。

王氏は「中国は5月28日にニューヨークで『グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ』の会合を開き、グローバル・ガバナンスの改革と整備に向けて新たなコンセンサスを形成し、新たな原動力をもたらしていく。また、今年秋に中国の雄安で『グローバル・ガバナンスフォーラム』を開催する。各国の人々と共にグローバル・ガバナンスの大計を話し合えることを期待している。国際情勢がどう変化しようとも、中国は国連の確固たる擁護者、多国間主義の真の支持者、グローバル・ガバナンスの積極的な推進者であり続ける」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月28日