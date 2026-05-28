王毅氏がグテーレス国連事務総長と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は現地時間26日、ニューヨークで国連安保理ハイレベル会合の議長を務めるのに合わせ、グテーレス国連事務総長と会談した。新華社が伝えた。

王氏は「国連における新中国の合法的議席回復から今年で55年になる。中国は国連事務局が一つの中国原則を揺るぎなく遂行し、国連総会2758号決議を遵守していることを高く評価する。中国は国連事業の揺るぎない支持者として、引き続き多国間主義の旗印を高く掲げ、国連中心の国際体制を断固として守り、実際の行動によって国連を支持し、国連を立て直し、強化し、絶えず『中国のガバナンス』によってグローバル・ガバナンスに活力を吹き込み、人類運命共同体構築の促進に向けてより強力な原動力をもたらしていくことを望んでいる」と表明。

「グテーレス事務総長が就任以来、多国間主義の理念を堅持し、平和のために奔走し、正義のために声を上げてきたことを国際社会は認めている。中国はこれを称賛し、グテーレス事務総長の年内訪中を招待する」とした。

グテーレス事務総長は「国連は一つの中国原則を体現した国連総会2758号決議を揺るぎなく遵守しており、この点にいかなる曖昧さの余地も存在しない。中国側と引き続き国際経済・金融システム改革、持続可能な発展、気候変動、人工知能（AI）などの分野で協力を深め、平和・発展・人権という国連の取り組みの三本柱の均衡ある発展を推進していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月28日