外交部「在日中国公館の安全を脅かす悪質な事件は今も続いている」
人民網日本語版 2026年06月17日16:48
現役自衛官の村田晃大が約3ヶ月前、刃物を所持して在日本中国大使館に不法侵入したことについて、外交部（外務省）の林剣報道官は17日の定例記者会見で関連質問に答えた際、「事件の発生から3ヶ月近くが経過したが、日本側の調査・対処の進捗は遅く、在日中国公館の安全を脅かす悪質な事件が今も続いている。これに対し中国側は重大な懸念を表明し、何度も申し入れを行った」とした。
さらに、「今回の事件によって、日本国内に存在する多くの深刻な問題が改めて露呈した。中国は日本に対し、反省して過ちを正し、中国側に対し責任ある説明をするよう改めて促す」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年6月17日
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