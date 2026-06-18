外交部「軍民両用品輸出禁止措置は日本の『再軍事化』と核保有の企みを阻止するため」
人民網日本語版 2026年06月18日16:47
G7首脳会議での高市早苗首相の中国関連発言について、外交部（外務省）の林剣報道官は18日の定例記者会見で、「近年、日本は頻繁にG7など国際的な場で反中『小集団』を作っている。今回のG7首脳会議における日本の指導者の中国関連発言も、日本が徒党を組み、対立を煽る狙いが人々の支持を得られず、失敗に終わることを示している」とした。
林報道官はさらに「中国側が法規に基づいて軍民両用（デュアルユース）品目について日本の軍事ユーザー、軍事用途に対する輸出を禁止するのは、日本の『再軍事化』と核保有の企みを阻止するためだ。重要鉱物のグローバルな産業・サプライチェーンの安定と安全を維持する中国の立場に変化はない。同時に各方面はそのために建設的な役割を果たす責任がある」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年6月18日
注目フォトニュース
関連記事
- 国防部「『再軍事化』を加速する日本はアジア太平洋の『火薬庫』となりつつある」
- 日本の軍産複合体が再び活性化、前例のない挑戦を突きつけられる平和
- 米日が「中国は大規模かつ不透明な核戦力を構築」と喧伝 国防部のコメント
- 高市早苗政権の軍拡政策に数多くの日本国民が抗議
- 良識を保ち続けた日本の政治家、河野洋平氏を偲ぶ
- 【イラストで読み解く】「自作自演」で「周辺の脅威」を誇張する日本
- 外交部「在日中国公館の安全を脅かす悪質な事件は今も続いている」
- 【イラストで読み解く日本とフィリピンの結託】「危険なペアダンス」
- 趙楽際全人代常務委員会委員長が河野洋平元衆院議長の死去を受け弔電
- 外交部「国際社会は日本軍国主義の復活に強く警戒すべき」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn