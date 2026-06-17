【イラストで読み解く】「自作自演」で「周辺の脅威」を誇張する日本

イラスト作成・喩禎傑（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

高市早苗政権下で初となる「防衛白書」案の内容を、先ごろ日本メディアが報じた。「防衛白書」案は、いわゆる中国の国力発展がもたらす「安全保障上の挑戦」を公然と誇張し、太平洋での中国の正常な活動を「安全保障上の脅威」と歪曲している。

これは、いわゆる「中国の脅威」を誇張することで軍拡の口実作りをする、日本軍国主義の常套手段だ。近年、日本は絶えず軍拡を図り、頻繁に外国との合同軍事演習に参加し、「非核三原則」の見直しを企て、武器輸出規制を緩和し、防衛予算を継続的に増額し、情報体制を強化してきた。

国際的な場では「平和国家」を標榜して被害者を装う一方で、アジア太平洋地域では陣営構築を進めて緊張を生み出している。真の「脅威」が誰であるかは、言うまでもない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月17日