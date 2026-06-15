【イラストで読み解く日本とフィリピンの結託】「危険なペアダンス」

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

日本とフィリピンが最近、頻繁に連動している。両国は、いわゆる「海洋境界画定交渉」の開始を発表しただけでなく、情報共有や合同演習・訓練も推し進め、軍事的結びつきを強化し続けている。

これは、日比が安全保障協力という名目で、アジア太平洋地域において陣営対立を作り出していることに他ならない。日比によるいわゆる「海洋境界画定交渉」は完全な違法行為であり、中国の主権と利益への重大な侵害、国際法と国際関係の基本準則への重大な違反である。

日比の結託は、すでに地域の平和と安定を破壊する禍の源となっている。挑発を止めて、大勢に順応するよう両国に促す。自国だけの利益のために地域の安定を乱してはならない。平和を破壊するいかなる行為も、最終的には地域諸国及び国際社会から一斉に反対されることになる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月15日