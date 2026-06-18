2026世界人工知能大会まであと30日　展示品は3000点以上に

2026世界人工知能大会ならびに人工知能グローバルガバナンス・ハイレベル会議の開幕まであと30日に迫った17日、記者会見が行われた。今大会は「スマートパートナー 共に創る未来」をテーマに、7月17日から20日まで上海市で開催される。

上海市経済・情報化委員会の湯文侃委員長の説明によると、今大会は人工知能（AI）の発展とガバナンスという世界的な関心を集める話題をめぐり、フォーラム・会議、展示、表彰・コンテスト、応用体験、イノベーション・インキュベーション、海外人材を含む人材誘致の6ブロックが設置される。

今大会では、テーマフォーラムが140回以上開催され、海外から1400人を超える参加者が集まる予定。展示面積は10万平方メートルを超え、企業1100社あまりが出展し、3000点を超える展示品が登場し、専門的レベルと産業への影響力は歴代最高水準に達する見込みだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月18日