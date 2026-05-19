李強総理が北京視察　「AIと先進的製造業の深い融合を推進」と強調

李強総理は18日、北京市を視察した。李総理は、新たな質の生産力の発展や現代的産業システムの構築に関する習近平総書記の重要な論述と指示の精神を深く貫徹・実行し、人工知能（AI）と先進的製造業の深い融合を推進し、イノベーションによる発展を堅持し、応用志向を際立たせ、インテリジェントロボットのアップグレードを積極的に促進し、AIによる製造業への全方位かつ深層的なエンパワーメントを力強く推し進め、経済発展の新たな原動力と優位性の育成・形成を加速させる必要性を強調した。新華社が伝えた。

李総理は、北京人形機器人創新中心有限公司と小米汽車科技有限公司を相次いで訪れ、インテリジェントロボットの技術革新や産業の発展について説明を受けた。さらに、企業の研究開発の成果や製品の様々なシナリオにおける活用の展示を見学し、生産現場を訪れてスマート製造や品質検査などの状況を視察した。

李総理は「現在、AIと先進的製造業の深い融合が加速しており、生産・製造のモデルや産業形態が大きく変わりつつある。製造業の分野における『AI+』アクションを深く実施し、在来産業を改造・高度化させ、新興産業を絶えず拡大し、未来産業の育成に努める必要がある。次世代スマート製造の発展を加速させ、標準による牽引、人材による支え、安全性の確保を強化し、産業の大規模AIモデルやAIエージェントの開発・応用を支援し、次世代のインテリジェント設備・製品の研究開発を奨励し、ソフトウェアとハードウェアの適合性を高め、重点業界のデジタル・インテリジェント化へのトランスフォーメーションを分類ごとに段階的に推進し、エンパワーメントを担うアプリケーションサービスプロバイダーを発展させ、産業システム全体の飛躍的な向上を促進する必要がある」と指摘した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月19日