低空域専用ツインローター過給エンジン「R10TE」の点火に成功

哈爾浜（ハルビン）東安汽車動力股份有限公司（以下、「東安動力」）の先進動力システム研究院試験・試作センターで17日、低空域専用ツインローター過給エンジン「R10TE」の初回点火に成功した。2028年には量産化を実現すると見られている。新華網が伝えた。

これは東安動力と李斯特技術中心（上海）有限公司がシングルローター過給エンジン「R05E」をベースに新たに開発した製品となる。「R10TE」は「排気量1.0リットルのツインローター＋過給機」を基本構造とし、エンジン全体の出力重量比が大幅に向上した。そして低空域領域における大出力動力システムの需要を十分に満たし、中国の大出力ロータリーエンジン分野における技術的空白を埋めた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月18日