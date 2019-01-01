2018年中国の映画興行収入が初めて600億元を突破

12月30日午後3時の時点で、中国の2018年の映画興行収入が600億元（1元は15.95円）を超えた。興行収入が600億元の大台を突破するのは初めて。広州日報が報じた。

17年の中国の映画興行収入は前年比13.45％増の559億1100万元だった。18年の興行収入が合わせて600億元だったとすると、前年比で7.31％増だったことになる。公開されているデータを整理すると、今年最も稼いだ中国映画は「我不是薬神（Dying to Survive）」で、利益が10億元に達した。（編集KN）

中国の 2018年映画興行収入ランキングトップ10

「紅海行動（OPERATION RED SEA））」36億5000万元

「僕はチャイナタウンの名探偵2（原題：唐人街探案2）」33億9700万元

「我不是薬神」31億元

「西虹市首富（Hello Mr. Billionaire）」25億4700万元

「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」23億9000万元

「モンスター・ハント2（原題：捉妖記2）」22億3700万元

「ヴェノム」18億6900万元

「アクアマン」17億4600万元

「ジュラシック・ワールド/炎の王国」16億9500万元。

「人民網日本語版」2019年1月1日