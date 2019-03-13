中国語版
ホーム
新着
経済
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
養生レシピ
|
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
鍾声国際論評
|
望海楼評論
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
芸能ニュース
|
映画速報
科学
宇宙開発
|
海洋
|
資源·環境
|
材料
|
中国の最新技術
|
科学デマ
写真
動画
中日
企画
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル語
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
エチオピア墜落事故の救援活動がほぼ終了
人民網日本語版
2019年03月13日13:33
犠牲者の家族が墜落現場に手向けた花（撮影・王曦）。
エチオピア航空は12日、墜落したエチオピア航空302便の救援活動がほぼ終了したことを明らかにした。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年3月13日
1
2
3
4
5
6
7
次ページ
関連記事
エチオピア航空機墜落、乗客乗員157人全員が死亡
タイ・プーケットでまたボート衝突事故 中国人観光客11人が負傷
原宿で男が車暴走させ8人負傷 日本
インドネシア津波、被災地の現状
札幌の飲食店などが入る建物で爆発事故、40人以上負傷
米カリフォルニア州北部の山火事、死者が48人に
おすすめ写真
桐の葉かたどったユニークなデザインのビル 広東省珠海市
ニュージーランドで「中国舞台日」イベント開幕
新たなパンダ加わり、「パンダブラザーズ」結成 山東省の済南動物園
エチオピア航空機墜落、乗客乗員157人全員が死亡
今でも鉄のコテでパーマをあてる90歳現役の理髪師 湖北省
初対面の異性と食事を楽しむ出会い系レストラン 湖北省武漢
上海で草間彌生さんの作品展
2019年版「ベストカントリーランキング」発表 日本が2位に
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
わずか5ヶ月で2度の墜落事故、ボ…
2
エチオピア墜落事故で中国人乗客8…
3
金龍魚こめ油日本上陸1周年記念イ…
4
一線・新一線都市の女性 月収1万…
5
在日中国企業協会代表団が香港視察…
6
全人代代表が「週休2.5日制」の…
7
習近平総書記「イノベーションと起…
8
商務部長「今年は消費をさらに促進…
9
水陸両用機「鯤竜AG600」 試…
10
エチオピア航空機墜落、乗客乗員1…
1
金龍魚こめ油日本上陸1周年記念イ…
2
一線・新一線都市の女性 月収1万…
3
商務部長「今年は消費をさらに促進…
4
花見シーズンに湧く中国の観光地と…
5
中国はより多くの分野で外資の独資…
6
経済下ぶれ圧力の中国 いかに雇用…
7
欧米式ファストフードも中国コーヒ…
8
全人代第2回全体会議 「外商投資…
9
中国航空数社がボーイング737-…
10
江蘇省鎮江市の農産品を日本でPR…
1
女子学生のために男子学生たちがロ…
2
エチオピア墜落事故で中国人乗客8…
3
2年で中国の観光地のトイレ問題を…
4
全人代代表が「週休2.5日制」の…
5
2019年版「ベストカントリーラ…
6
エチオピア航空機墜落、乗客乗員1…
7
電子商取引に参入し「売れ筋商品」…
8
「日中若者討論会」が東京で開催
9
初対面の異性と食事を楽しむ出会い…
10
2019年の中国両会 国際女性デ…
1
中国の外交と対外関係一問一答 …
2
＜王毅外交部長記者会見＞中日関…
3
2年で中国の観光地のトイレ問題…
4
全人代代表が「週休2.5日制」…
5
在日中国企業協会代表団が香港視…
6
商務部長「今年は消費をさらに促…
7
習近平総書記「イノベーションと…
8
2019年の中国両会 国際女性…
9
中国、貧困人口の85％がすでに…
10
＜王毅外交部長記者会見＞南中国…
捕鯨と食文化に関する鋭い分析であ...
この記事は日本の経団連の太鼓持ち...
米中問題はきれいごとだけでは解決...
いい感じですね
確かに日本ではザリガニを食する...
メイドインムーンの月餅縁起いいん...
昔と比べて、今の日本人の道徳が向...
日本がノーベル賞を受賞した研究は...
発展が遅れている中西部地区に、企...
日本企業が得意とする、二重基準で...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]