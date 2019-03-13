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エチオピア墜落事故の救援活動がほぼ終了

人民網日本語版　2019年03月13日13:33
エチオピア墜落事故の救援活動がほぼ終了
犠牲者の家族が墜落現場に手向けた花（撮影・王曦）。

エチオピア航空は12日、墜落したエチオピア航空302便の救援活動がほぼ終了したことを明らかにした。中国新聞網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2019年3月13日

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