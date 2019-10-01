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中華人民共和国成立70周年祝賀イベント

人民網日本語版　2019年10月01日20:01

中華人民共和国成立70周年祝賀イベントが10月1日夜、北京の天安門広場で行われた。(編集AK)

「人民網日本語版」2019年10月1日

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