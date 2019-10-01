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中華人民共和国成立70周年祝賀大会　北京で盛大に開催

人民網日本語版　2019年10月01日14:04
中華人民共和国成立70周年祝賀大会　北京で盛大に開催
目印となる兵士が入場した。（撮影・陳曄華）

10月1日午前、中華人民共和国成立70周年祝賀大会が北京の天安門広場で盛大に行われた。新華網が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2019年10月1日

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