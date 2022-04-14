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黄河花堤のチューリップが満開に　甘粛省

人民網日本語版　2022年04月14日15:27
黄河花堤のチューリップが満開に　甘粛省
甘粛省臨夏回族自治州永靖県黄河花堤で、満開を迎えたチューリップ（4月13日撮影・史有東）。

甘粛省臨夏回族自治州永靖県黄河花堤では、広範囲に植えられたチューリップが次々と開花し、満開となって、多くの観光客を魅了している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年4月14日

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