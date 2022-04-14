Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル語
|
スワヒリ語
|
イタリア語
|
カザフ語
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
黄河花堤のチューリップが満開に 甘粛省
人民網日本語版
2022年04月14日15:27
甘粛省臨夏回族自治州永靖県黄河花堤で、満開を迎えたチューリップ（4月13日撮影・史有東）。
甘粛省臨夏回族自治州永靖県黄河花堤では、広範囲に植えられたチューリップが次々と開花し、満開となって、多くの観光客を魅了している。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年4月14日
1
2
3
次ページ
関連記事
西湖で春を迎えるチューリップが満開に 浙江省杭州市
見頃迎えた甘粛省のチューリップ畑
春爛漫！美しく咲き誇る数万本のチューリップ 上海
色とりどりのチューリップ満開に 福建省
チューリップが満開を迎えた北京世界公園
春を迎えチューリップ満開 四川瀘州
おすすめ写真
ヤクとトラクターで迎える春の耕作シーズン 青海三江源地区
順調に進む海口国際免税城プロジェクト、今年運用開始の予定 海南省
遼寧省が2300トンの生活物資で新型コロナ感染拡大の上海市を支援
上海のオフィスビルが新型コロナの臨時医療施設に
医療従事者の防護服にイラスト描いてエールを送る美術教師 河北省
春のザリガニ出荷シーズン到来 江西省新余市
サクラの季節到来 春限定のサクラ味のスイーツが人気に
「中国で最も寒い小鎮」、今春最大の雪 黒竜江
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
1
新疆に行って、実際に見てみたいと…
2
イラストで読み解く米国式覇権（5…
3
イラストで読み解く米国式覇権（4…
4
3つの絶妙な比喩でわかる習近平総…
5
上海の「野菜入手困難」をどう緩和…
6
外交部「ウクライナ問題で露呈した…
7
山野を覆い尽くすアンズの花 新疆
8
上海市第一陣警戒エリアの住民が外…
9
習近平総書記が海南省五指山市を視察
10
「春耕期」の海南省視察、習近平総…
1
中国市場改革深化の重要任務 全国…
2
上海の「野菜入手困難」をどう緩和…
3
第14次五カ年計画の新型エネルギ…
4
一日に千元以上稼ぐ人も！ インテ…
5
自動車市場の新動向 独・日系車不…
6
原発汚染水の海洋放出、断じて日本…
7
「中共中央・国務院の全国統一大市…
8
感染症の中で地元旅行に「キャンプ…
9
愛情のやりとり 消費時代の大学生…
10
中国3月のCPIが前年比1.5％…
1
中国の専門家、「上海にとってベス…
2
新疆に行って、実際に見てみたいと…
3
新型コロナ感染拡大続く上海市で一…
4
新型コロナ拡大の上海、各エリアを…
5
メーデー5連休に省またぎの旅行は…
6
中国30省でPCR検査価格をさら…
7
高齢者がオミクロン株に感染すると…
8
ロンドンの街中で華麗な中国舞踊を…
9
山野を覆い尽くすアンズの花 新疆
10
インドで初の新型コロナウイルス新…
1
ウクライナ問題で米国とNATO…
2
イラストで読み解く米国式覇権（…
3
イラストで読み解く米国式覇権（…
4
習近平総書記が海南省三亜市を視察
5
イラストで読み解く米国式覇権（…
6
イラストで読み解く米国式覇権（…
7
3つの絶妙な比喩でわかる習近平…
8
外交部「ウクライナ問題で露呈し…
9
習近平総書記が海南省五指山市を…
10
「春耕期」の海南省視察、習近平…
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]