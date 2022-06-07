政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

2022年中国大学統一入学試験スタート

人民網日本語版　2022年06月07日14:13
2022年中国大学統一入学試験スタート
江蘇省南京市田家炳高級中学（高校）試験会場で、会場入りを待つ受験生（写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）

6月7日午前、2022年中国大学統一入学試験（通称「高考」)がスタートした。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年6月7日

 1 2 3 4次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治