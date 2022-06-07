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2022年中国大学統一入学試験スタート
人民網日本語版
2022年06月07日14:13
江蘇省南京市田家炳高級中学（高校）試験会場で、会場入りを待つ受験生（写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）
6月7日午前、2022年中国大学統一入学試験（通称「高考」)がスタートした。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年6月7日
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