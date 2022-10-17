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写真
「中国共産党第20回全国代表大会」記念切手発行
人民網日本語版
2022年10月17日11:37
販売初日の消印スタンプが押された封筒（撮影・蘭紅光）。
中国郵政は16日、「中国共産党第20回全国代表大会」記念切手を発行した。記念切手は2枚1組シートと1枚小型シートの2種類。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年10月17日
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