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風情豊かな大石湖の秋景色　遼寧省本渓

人民網日本語版　2022年10月14日14:27
風情豊かな大石湖の秋景色　遼寧省本渓
遼寧省本渓市の大石湖景勝地の紅葉（写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止）。

遼寧省本渓市の大石湖景勝地では10月11日、カエデが赤く色づき、渓流には水が滔々と流れ、1年で最も美しい季節を迎えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年10月14日

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