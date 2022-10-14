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写真
風情豊かな大石湖の秋景色 遼寧省本渓
人民網日本語版
2022年10月14日14:27
遼寧省本渓市の大石湖景勝地の紅葉（写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止）。
遼寧省本渓市の大石湖景勝地では10月11日、カエデが赤く色づき、渓流には水が滔々と流れ、1年で最も美しい季節を迎えている。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年10月14日
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