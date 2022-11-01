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スーパーに並ぶ中国製クリスマス用品　オランダ

人民網日本語版　2022年11月01日14:47
スーパーに並ぶ中国製クリスマス用品　オランダ
オランダのハールレムにあるスーパーマーケットで、中国製クリスマス用品を購入する買物客（10月29日撮影）。

冬が近づき、数多くの中国製クリスマス用品がオランダに輸出され、スーパーマーケットの棚に並び始めている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年11月1日

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