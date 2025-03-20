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習近平総書記が雲南省麗江市を視察

人民網日本語版　2025年03月20日10:42
習近平総書記が雲南省麗江市を視察

習近平総書記は19日午後、雲南省麗江市の麗江現代花卉産業園や麗江古城を訪れ、地域の状況に応じた特色ある農業の発展と歴史文化遺産の保護と利用の強化、中華民族共同体意識の堅固な確立などの状況を視察した。（編集TG）

「人民網日本語版」2025年3月20日

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