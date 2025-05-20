習近平総書記が河南省洛陽市を視察
人民網日本語版 2025年05月20日08:49
習近平総書記は19日午後、河南省洛陽市の洛陽軸承集団股份有限公司、白馬寺、龍門石窟を訪れ、現地の先進的な製造業の発展の加速、歴史文化遺産の保護・活用の強化、文化観光産業の質の高い発展の推進などの状況を視察した。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年5月20日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記、ベトナム・ハノイのノイバイ国際空港に到着
- 習近平総書記と福建茶の物語
- 中華全国総工会設立100周年祝賀大会が盛大に開催 習近平総書記が重要演説
- 習近平総書記、ベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長主催の歓迎式典に出席
- 習近平総書記の発言から見る「福建省の農村振興の道」
- 習近平総書記が第15次五カ年計画について指示「科学的・民主的・法に基づく決定を堅持し、高い質で策定を」
- 習近平総書記が上海視察、「世界的影響力を持つイノベーション拠点構築の加速を」と強調
- 習近平総書記の発言から読み解く「五カ年計画」
- 習近平総書記がベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長と会談
- 福建省の文化・自然遺産保護を心にとめる習近平総書記
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn