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習近平総書記が河南省洛陽市を視察

人民網日本語版　2025年05月20日08:49
習近平総書記が河南省洛陽市を視察

習近平総書記は19日午後、河南省洛陽市の洛陽軸承集団股份有限公司、白馬寺、龍門石窟を訪れ、現地の先進的な製造業の発展の加速、歴史文化遺産の保護・活用の強化、文化観光産業の質の高い発展の推進などの状況を視察した。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年5月20日

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