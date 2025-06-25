週間時事用語（アートトイ 、エコアクション、ポッドキャストなど）

潮玩 cháo wán ：アートトイ

（中）预计至2026年，中国的潮玩产业将达到1000亿元人民币的规模。

（日）2026年には、中国のアートトイ産業は1000億元の規模に達する見込みだ。

低碳行为 dī tàn xíng wéi ：エコアクション

（中）要让绿色生活可持续，就必须让每次低碳行为的减排量，都变成看得见的收获。

（日）グリーンライフを継続させるために、エコアクションにより削減した排出量を全て目に見える成果に変えなければならない。

撤离 chè lí ：退避（たいひ）

（中）119名中国公民19日经埃及南西奈省塔巴口岸从以色列撤离至埃及境内。

（日）中国国民119人が19日、イスラエルからエジプト南シナイ県タバの国境検問所を経由して同国に退避した。

五金配件 wǔ jīn pèi jiàn ：金物（かなもの）

（中）近期，一些“五金爆改手办”的短视频在社交平台走红，不少网友晒出由五金配件制作的“雷神之锤”“金箍棒”等。

（日）「金物が『フィギュア』に劇的にイメチェン」するショート動画が最近、中国のソーシャルメディアプラットフォームで話題となっており、多くのネットユーザーが金物で作った「雷神の錘」や「金箍棒」などを紹介している。

极限运动 jí xiàn yùn dòng ：エクストリームスポーツ

（中）这里是极限运动爱好者的“朝圣地”。

（日）エクストリームスポーツ愛好家にとって、ここは「聖地」のような存在だ。

泵道 bèng dào ：パンプトラック

（中）作为东北地区首个通过国际自行车联盟认证的泵道场地，其4.58万平方米的场地内，设有9种不同类型的赛道，满足从入门级到专业级的运动需求。

（日）中国の東北エリアで初となる国際自転車競技連合（UCI）の認証を受けたパンプトラック施設であるこの公園は、敷地面積が4万5800平方メートル、9種類のコースが設けられており、初心者からプロレベルの競技者まで全てのニーズに対応している。

湿租 shī zū ：ウェットリース

（中）由成都航空公司湿租给越捷航空的两架C909飞机正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线，标志着中国商用飞机在越南开启商业运营。

（日）成都航空有限公司がベトナムの格安航空会社（LCC）のベトジェットエアにウェットリースした中国産旅客機「C909」2機が、「ハノイ-コンダオ島-ホーチミン」路線で正式に運航を開始した。

播客 bō kè ：ポッドキャスト

碎片化时间 suì piàn huà shí jiān ：スキマ時間

（中）通勤路上、健身时刻、睡前时光……越来越多的人戴上耳机，用音频填充碎片化时间。从小众爱好到文化现象，播客行业正在快速扩张，“耳朵经济”随之升温。

（日）通勤途中やトレーニング中、寝る前などに、イヤホンを付けて何かを聴いて、スキマ時間をうまく利用する人がますます増えている。ニッチな趣味から、文化現象に至るまで、ポッドキャスト業界が急速に成長し、「耳経済」が盛り上がりを見せている。

多模态交互 duō mó tài jiāo hù ：マルチモーダルインタラクション

（中）这款集成计算机视觉与语音识别的设备，可模拟真人导览、实时解析展品背后的历史文化故事，通过多模态交互让观众与千年文物“对话”。

（日）コンピュータビジョンや音声認識を一体化したこのデバイスは、人間の解説員のように、展示品の背後にある歴史や文化をリアルタイムで解説するほか、マルチモーダルインタラクションを通して、ユーザーと1千年以上の歴史を誇る文化財の「対話」を実現している。

工作坊 gōng zuò fáng ：ワークショップ

（中）6月7日，位于北京市的中国戏曲学院为外国留学生举办了戏曲工作坊。

（日）北京市にある中国戯曲学院で6月7日、海外からの留学生などを対象にした伝統演劇ワークショップが開かれた。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2025年6月25日

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