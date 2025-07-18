週間時事用語（ブレイン・マシン・インターフェース 、カップ氷、キャニオニングなど）

中转： 乗り継ぎ（のりつぎ）

（中）为了让中转旅客和深夜乘机旅客有更加便捷、舒适的休憩体验，近日，上海浦东机场在T1、T2国际、港澳台出发候机区全新打造了30个休息舱点位。

（日）乗り継ぎ便の利用者や深夜便を利用する旅客がより便利かつ快適に休憩できるよう、上海浦東空港の第1ターミナルと第2ターミナルの国際線および香港・澳門（マカオ）・台湾地区行きの出発ロビーには、新たにカプセル型休憩スペースが30室設置された。

脑机接口 ：ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）

（中）这标志我国在侵入式脑机接口技术上成为继美国之后，全球第二个进入临床试验阶段的国家。

（日）これは、中国が侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）技術において、米国に続き世界で2番目に臨床試験段階に入った国となったことを意味している。

匹克球 ：ピックルボール

（中）习近平表示，很高兴看到匹克球这项运动成为中美两国青少年交流的新纽带。

（日）習近平国家主席は「ピックルボールというスポーツが中米両国青少年の新たな交流の紐帯となっていることを喜ばしく思う」とした。

冰杯 ：カップ氷（カップごおり）

（中）冰杯可以跟咖啡、饮料、酒等各种饮品随意搭配组合，满足了年轻人群夏季降暑DIY自制冰品的需求。

（日）カップ氷は、コーヒーや各種ドリンク、お酒などと好みで組み合わせることができ、自作の冷たいドリンクを飲んで暑い夏を涼しく過ごしたいという若者のニーズにもマッチしている。

扩香器 ：ディフューザー

（中）上海中医药大学通知书礼盒里，有专属的药香香氛，装由葫芦型扩香器中。

（日）上海中医薬大学の合格通知書ギフトボックスには、ひょうたんの形のディフューザーが入っており、中には中医薬の香りがする特別なフレグランスが入っている。

AI眼镜 ：AIスマートグラス

个人智能设备 ：パーソナルスマートデバイス

（中）小米董事长、创始人雷军认为，AI眼镜是面向下一代的个人智能设备。

（日）小米の創業者である雷軍董事長は、「AIスマートグラスは、次世代に向けたパーソナルスマートデバイスだ」との見方を示す。

应急发电车 ：非常用電源車（ひじょうようでんげんしゃ）

（中）南方电网公司共调集抢修人员1.6万余人次、应急发电车400台次、应急发电机1259台次参与抢修复电工作。

（日）南方電網貴州電網公司は停電復旧作業のために、延べ数で作業員1万6000人余り、非常用電源車400台、非常用発電機1259台を投入している。

尾波冲浪 ：ウェイクサーフィン

（中）7月9日，安徽黄山市黄山区太平湖景区，游客在体验尾波冲浪。

（日）安徽省黄山市黄山区の太平湖景勝地で7月9日、観光客がウェイクサーフィンを体験していた。

溪降运动 ：キャニオニング

（中）重庆金刀峡景区打造溪降运动，带来凉爽体验。

（日）重慶市の金刀峡景勝地は、涼しさを体験できるキャニオニングを打ち出している。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2025年7月18日

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