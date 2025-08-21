習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧
人民網日本語版 2025年08月21日15:16
西蔵大劇場は20日夜、和やかな祝賀ムードに包まれた。西蔵大劇場では同日、西蔵（チベット）自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」が上演され、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）が西蔵自治区の各民族幹部・大衆と共に公演を観覧した。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月21日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記が西蔵各民族・各界代表と接見
- 中央都市政策会議開催、習近平総書記が重要談話
- 【習近平総書記と共に読み解く中華文明】「私はずっと敦煌に憧れていた」
- 習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀大会に出席
- 習近平総書記が水害対策・災害救助について重要な指示
- 習近平総書記が拉薩に到着 西蔵自治区成立60周年祝賀行事出席へ
- 中共中央が党外人士座談会開催、習近平総書記が重要談話
- 習近平総書記が西蔵に対し強調「新時代の党の西蔵政策を貫徹し、社会主義現代化に基づく新西蔵の建設に努力を」
- 習近平総書記が山西省視察で強調「資源型経済の転換的発展で新たな一歩を踏み出し、中国式現代化の新たな章を記すべき」
- 習近平総書記が「第15次五カ年計画」策定に関するネット上の意見検討について重要指示
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn