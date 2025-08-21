過去記事

習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧

習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧

西蔵大劇場は20日夜、和やかな祝賀ムードに包まれた。西蔵大劇場では同日、西蔵（チベット）自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」が上演され、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）が西蔵自治区の各民族幹部・大衆と共に公演を観覧した。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月21日

