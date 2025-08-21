今年1-7月、中国とSCO加盟国との輸出入額が2兆1100億元に
人民網日本語版 2025年08月21日13:56
中国税関総署が20日に発表したデータによると、今年1-7月には、中国と上海協力機構（SCO）加盟国との輸出入額は前年同期比3％増の2兆1100億元（1元は約20.5円）に達し、同期の過去最高を更新した。7月単月では同8.5％増の3260億5000万元となり、規模・成長率ともに今年の最高を記録した。そのうち輸出は同6.8％増の2190億4000万元、輸入は同12.3％増の1070億1000万元だった。
ここ数年、SCO加盟国とのコネクティビティをめぐる協力がさらに強化され、国際定期貨物列車「中欧班列」や航空貨物輸送などが急速に発展している。1-7月の中国とSCO加盟国との輸出入額のうち、陸路輸送によるものは同7.4％増の6774億元で全体に占める割合は32.1％に上昇し、航空輸送によるものは同44.6％増の2510億1000万元で割合は11.9％に上昇した。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年8月21日
