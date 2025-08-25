中国1-7月の外資系企業新規設立数が前年同期比14.1％増

商務部（省）が22日に発表した最新のデータによると、2025年1-7月には、中国で新たに設立された外資系企業が前年同期比14.1％増の3万6133社に達し、実行ベース外資導入額は同13.4％減の4673億4000万元（1元は約20.6円）となった。

産業別では、製造業は1210億4000万元、サービス業は3362億5000万元。ハイテク産業は1373億6000万元となり、そのうちECサービス業は同146.8％増、航空宇宙機器製造業は同42.2％増、化学薬品製造業は同37.4％増、医療機器製造業は同25.5％増だった。

投資元別では、ASEAN地域の対中投資額が同1.1％増加したほか、スイスは同63.9％増、日本は同53.7％増、英国は同19.5％増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月25日