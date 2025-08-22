過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還

人民網日本語版　2025年08月22日10:11
習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還

習近平総書記は8月21日、西蔵（チベット）自治区拉薩（ラサ）市で行われた西蔵自治区成立60周年記念行事に出席した後、専用機で北京に戻った。

中国国際放送局（CRI）より 2025年8月22日

1234 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn