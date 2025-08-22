習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還
人民網日本語版 2025年08月22日10:11
習近平総書記は8月21日、西蔵（チベット）自治区拉薩（ラサ）市で行われた西蔵自治区成立60周年記念行事に出席した後、専用機で北京に戻った。
中国国際放送局（CRI）より 2025年8月22日
