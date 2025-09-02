彭麗媛夫人がSCOサミット出席の各国首脳夫人と天津・海河を遊覧
人民網日本語版 2025年09月02日14:31
習近平国家主席の彭麗媛夫人は1日、2025年上海協力機構（SCO）サミットに出席した各国首脳の夫人らを招き、天津市内を流れる海河を船で遊覧した。新華社が伝えた。
彭夫人と各国首脳夫人は船に同乗し、天津の歴史と発展について説明を受けた。彭夫人は「天津は歴史的蓄積と現代的魅力を兼ね備えた都市であり、海河は天津の発展と多様な文化の融合・相互参考を見つめてきた。楽しく忘れがたいひとときを皆さんと共に過ごすことを楽しみにしている」と述べた。
彭夫人と各国首脳夫人は両岸の景観を楽しみ、茶を味わいながら交流し、三弦の重奏に耳を傾けた。また、興味深げに甲板に上がり、記念撮影を行った。各国首脳夫人らは中国の優れた伝統文化を次々に称賛し、中国式現代化の収めた顕著な成果を高く評価した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月2日
