米ナスダック・ゴールデンドラゴン中国指数が約半年ぶり高値更新

米国株式市場で8日、中国関連銘柄の株価が再び一斉に急騰した。

ナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数は前日比2.12％高の8110.9ポイントで取引を終え、今年3月18日以来の最高値を更新した。

人気の中国株が総じて上昇した。網易（ネットイース）は7％超、百度（バイドゥ）は6％超、京東（JDドットコム）と阿里巴巴（アリババ）は4％超上昇した。メディア企業の36氪（36Kr）は取引中にサーキットブレーカーが複数回発動し、最終的には92.75％高で引けた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月9日