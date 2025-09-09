中国1-8月の物品貿易輸出入総額は前年比3.5％増 安定成長を維持
人民網日本語版 2025年09月09日14:54
税関総署が9月8日に発表したデータによると、今年1-8月、中国の物品貿易は安定した成長傾向を維持し、輸出入総額は前年同期比3.5％増の29兆5700億元（1元は約20.7円）となり、1-7月の成長水準と一致した。
内訳を見ると、輸出額は同6.9％増の17兆6100億元、輸入額は同1.2％減の11兆9600億元となった。
また、8月単月の輸出入総額は同3.5％増の3兆8700億元だった。成長率は7月から3.2ポイント低下したものの、輸出・輸入はいずれも3カ月連続で増加を記録した。
