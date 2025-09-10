習近平国家主席がポルトガルのモンテネグロ首相と会談

習近平国家主席は9日、ポルトガルのモンテネグロ首相と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中国とポルトガルは共に歴史的・文化的な厚みがある国であり、両国民は共に開放・包摂、進取・自主という精神的特質を有している。両国は友好的な協議を通じて澳門（マカオ）問題を適切に解決した。近年では各分野の協力で重要な成果を収め、社会制度や国情の異なる国による相互尊重と互恵・ウィンウィンの模範となった。両国の包括的な戦略的パートナーシップの構築から今年で20年になる。中国はポルトガルと戦略的な意思疎通を強化し、両国関係の正しい方向性を把握し、すでに良好な両国関係をさらに良好なものにし、団結と協力によって両国及び世界の繁栄と進歩により大きな貢献を果たしていくことを望んでいる。両国は伝統的な友好関係を継続し、信頼し合い、支持し合っていく必要がある。発展戦略の連携を深め、イノベーション、グリーン、海洋、医薬等の分野で実務協力を拡大し、独特な懸け橋としての澳門の役割を発揮し、中国ーポルトガル語諸国経済貿易協力フォーラムなどの枠組みを活用し、より高水準の互恵・ウィンウィンを実現する必要がある。文化、教育、観光、科学研究等の分野における交流を奨励し、人的・文化的交流を深める必要がある。国際情勢が混迷の度合いを増す中、中国とEUはなおさらに意思疎通を強化し、相互信頼と協力を深める必要がある。ポルトガルに対し、中国と共に、パートナーシップという中国とEUの位置づけを堅持し、中国EU関係の持続的で安定した健全な発展を後押しすることを望む」と表明した。

モンテネグロ首相は「ポルトガルは中国との友好協力の深化に揺るぎなく尽力しており、中国と政治的相互信頼を深め、経済・貿易関係を緊密化し、相互投資を強化し、エネルギー、金融、衛生、水利等の分野で協力を深め、両国関係の継続的で前向きな発展を後押ししていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月10日