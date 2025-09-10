習近平総書記が全国特別任用教師代表を激励

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は41回目の教師節（9月10日、教師の日）を前に、全国の特別任用教師（農村部の義務教育のために派遣される若手教師）の代表からの手紙に返信し、心からの期待を寄せるとともに、全国の教師及び教育関係者に祝意と心からの挨拶を伝えた。新華社が伝えた。

習総書記は返信で、「特別任用教師計画」の実施から20年にわたり、特別任用教師が積極的に農村教育事業に身を投じ、教壇に立ち続け、教育に専念し、努力し、黙々と奉仕し、人民の教師としての思いと責任感を示してきたことを指摘。

「教師は教育事業の基盤である。皆さんには、引き続き教育の初心を堅持し、教え育てる能力を不断に高め、心を尽くし情を込めて子供達を健やかな成長へと守り導き、『徳・智・体・美・労』の全ての面において成長した社会主義の建設者及び後継者をより多く育成すべく努力し、農村振興の推進と教育強国の建設に新たな貢献を果たしてもらいたい」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月10日