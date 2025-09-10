習近平総書記が全国特別任用教師代表を激励
人民網日本語版 2025年09月10日14:54
習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は41回目の教師節（9月10日、教師の日）を前に、全国の特別任用教師（農村部の義務教育のために派遣される若手教師）の代表からの手紙に返信し、心からの期待を寄せるとともに、全国の教師及び教育関係者に祝意と心からの挨拶を伝えた。新華社が伝えた。
習総書記は返信で、「特別任用教師計画」の実施から20年にわたり、特別任用教師が積極的に農村教育事業に身を投じ、教壇に立ち続け、教育に専念し、努力し、黙々と奉仕し、人民の教師としての思いと責任感を示してきたことを指摘。
「教師は教育事業の基盤である。皆さんには、引き続き教育の初心を堅持し、教え育てる能力を不断に高め、心を尽くし情を込めて子供達を健やかな成長へと守り導き、『徳・智・体・美・労』の全ての面において成長した社会主義の建設者及び後継者をより多く育成すべく努力し、農村振興の推進と教育強国の建設に新たな貢献を果たしてもらいたい」と強調した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月10日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還
- 習近平総書記が西蔵各民族・各界代表と接見
- 習近平総書記が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説
- 習近平総書記が西蔵に対し強調「新時代の党の西蔵政策を貫徹し、社会主義現代化に基づく新西蔵の建設に努力を」
- 習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧
- 習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え
- 抗日戦争勝利80周年記念大会、天安門の楼上に姿を現した習近平総書記
- 西蔵自治区成立60周年祝賀大会が盛大に開催 習近平総書記が出席
- 習近平総書記が朝鮮の金正恩総書記と会談
- 朝鮮建国77周年、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn