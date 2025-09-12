習近平国家主席がガイアナのアリ大統領に祝電

習近平国家主席は10日、再選を果たしたガイアナ協同共和国のアリ大統領に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「ガイアナはカリブ地域で最も早く中国と国交を樹立した国だ。国交樹立から53年間、中国とガイアナは健全かつ安定的に関係を発展させ、各分野の実務協力で実り豊かな成果を収め、多国間問題で緊密な協調を維持してきた。2023年7月、我々は成都で会談し、両国関係の発展について重要な共通認識に至った。私はアリ大統領と共に努力して、『一帯一路』（the Belt and Road）の質の高い共同建設の枠組みの下で、両国間の互恵・友好協力を深化させ、両国関係を絶えず新たな段階へと押し上げ、両国民により良く幸福をもたらしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月12日