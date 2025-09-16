中国が外資企業の再投資に必要な登記を免除
人民網日本語版 2025年09月16日16:01
中国国家外貨管理局が15日に発表した情報によると、先頃発表された「国家外貨管理局のクロスボーダー投融資外貨管理改革の深化に関連する事項についての通知」は、外資企業の中国国内での再投資に関する登記を免除するとした。これまで試行地となっていた一部の省・市で実施されていた同措置を、中国全国に拡大して推進する計画だ。
クロスボーダー投融資外貨管理改革の深化には、外資企業の直接投資の初期費用に関する基本情報登録を廃止することのほか、外資企業が直接投資のプロジェクトを通して、外貨為替差益の国内再投資を認めることが含まれている。また、試行地となっている一部の省の非企業の科学研究機関による外資（科匯通）受け入れ措置を中国全国で推進し、それら科学研究機関の外資誘致・利用の利便性を高めるとしている。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年9月16日
